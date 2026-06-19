Росіяни втратили до 90% тактичної ініціативи на важливому напрямку: у KRAKEN назвали причину

Російські військові / © Associated Press

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Успішні та систематичні удари Сил оборони України по російській логістиці та глибоких тилах уже дали відчутний результат безпосередньо на лінії фронту. Наразі окупаційні війська РФ втратили до 90% своєї тактичної ініціативи на одній із ключових ділянок передової.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив Данило Положухно, начальник пункту управління ПБС KRAKEN.

За його словами, йдеться про смугу відповідальності 3-го армійського корпусу РФ. Українські атаки по шляхах постачання призвели до того, що загарбники зіткнулися з серйозним тактичним дефіцитом і втрачають спроможність наступати.

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«Ініціатива противника майже на 90% вже втрачена. Противник у цей час зіткнувся з певним тактичним дефіцитом», — наголосив військовий.

Представник спецпідрозділу ГУР уточнив, що передові російські підрозділи дедалі гостріше відчувають нестачу найнеобхіднішого: пального та мастильних матеріалів; боєприпасів та артилерійських снарядів; продовольства і медичних засобів забезпечення.

Окрім матеріального голоду, армія агресора переживає глибоку внутрішню кризу. За оцінкою Положухна, поповнення, яке командування РФ кидає в бій, має вкрай низьку мотивацію та слабкий рівень підготовки. Ба більше, у російській армії загострився кадровий дефіцит професійних офіцерів та молодших командирів, які здатні ефективно керувати підрозділами в бою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті ЄС заявив про те, що Україна хоче завершити війну з Росією до кінця цього року — ще до настання зими. Цього планується досягти за допомогою дипломатії та системного тиску на Москву.

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