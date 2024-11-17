Росія масовано атакує українську енергосистему - Галущенко

Росія вранці, 17 листопада, масовано атакує українську енергосистему.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Ворог завдає ударів по об'єктах генерації та передаванні електроенергії по всій Україні.

"Оператор системи передачі терміново запровадив режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Світло переможе", - зазначив Галущенко.

Раніше повідомлялося, що в Україні через масовану атаку, яку сьогодні Росія влаштувала по Україні, запроваджуються екстрені відключення світла.

Наразі в Україні оголошена повітряна тривога. Польща підняла бойову авіацію.

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