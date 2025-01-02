Російська атака пошкодила будівлі Верховної Ради

Пошкоджень зазнали адміністративні будівлі українського парламенту, де розташовані комітети та підрозділи апарату.

В середу, 1 січня, під час російської атаки по центру Києва вибухова хвиля пошкодила адміністративні будівлі українського парламенту.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, пошкоджень зазнали адміністративні будівлі українського парламенту, де розташовані комітети та підрозділи апарату Верховної Ради України.

Також читайте Атака на Київ: пошкодження отримала будівля Нацбанку

“Вчора на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які зафіксували наслідки варварської атаки. Наразі триває оцінка завданих збитків”, – уточнив він.

Руслан Стефанчук додав, що підрозділи апарату ВРУ докладають максимум зусиль, щоб оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу парламенту та його органів.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару російського "Шахеда" 1 січня загинуло подружжя науковців Ігоря Зими та Олесі Сокур, які проживали в будинку на вулиці Банковій. Керівництво Верховної Ради, працівники апарату та народні депутати висловили глибокі співчуття рідним і близьким.

Нагадаємо, вранці 1 січня в Києві пролунала серія потужних вибухів під час повітряної тривоги. Окупанти вдарили по столиці безпілотниками.

Читайте також: