Российская атака повредила здания Верховной Рады

Повреждения получили административные здания украинского парламента, где расположены комитеты и подразделения аппарата.

В среду, 1 января, в ходе российской атаки по центру Киева взрывная волна повредила административные здания украинского парламента.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, повреждения получили административные здания украинского парламента, где расположены комитеты и подразделения аппарата Верховной Рады Украины.

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“Вчера на месте работали правоохранительные органы и специальные службы, зафиксировавшие последствия варварской атаки. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба”, — уточнил он.

Руслан Стефанчук добавил, что подразделения аппарата ВРУ прилагают максимум усилий, чтобы оперативно устранить последствия атаки и обеспечить бесперебойную работу парламента и его органов.

Ранее сообщалось, что в результате удара российского "Шахеда" 1 января погибли супруги ученых Игорь Зима и Олеся Сокур, проживавшие в доме на улице Банковой. Руководство Верховной Рады, работники аппарата и народные депутаты выразили глубокие соболезнования родным и близким.

Напомним, утром 1 января в Киеве раздалась серия мощных взрывов во время воздушной тревоги. Оккупанты ударили по столице беспилотниками.

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