Російські війська обстріляли Херсон: загинула працівниця ОВА

У середу, 1 листопада, російські окупаційні війська здійснюють обстріл Херсона. Під час атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Російські окупаційні війська атакують Херсон! Під обстрілом центральна частина міста", - йдеться у дописі.

Місцева влада просить людей не перебувати на відкритому просторі.

Тим часом заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба повідомив, що під час ранкового обстрілу центру Херсона загинула працівниця ОВА.

"Від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування - поранені, одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

До слова, в ОВА повідомляли, що за минулу добу РФ здійснила 94 обстріли по території Херсонщини. Окупанти випустили 510 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, з них - 2 ракетних. По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди.

Нагадаємо, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк пояснила, як дії ЗСУ на Запорізькому напрямку впливають на окупантів на Херсонщині. За її словамами, дії українських військових створюють тиск для загарбників.

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