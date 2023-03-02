Рятувальник на Одещині освідчився коханій у пожежній частині

У середу, 1 березня, рятувальник із Одеської області освідчився коханій просто в пожежній частині. Дівчина якраз проходила стажування у тій самій частині, де чоловік працює на посаді начальника караулу.

Про це інформує пресслужба ДСНС України в Одеській області.

"Війна підштовхує надзвичайників на надзвичайні вчинки Сьогодні наш рятувальник - начальник караулу з міста Кілія, зробив пропозицію своїй коханій - курсантці 4-го курсу Національного університету цивільного захисту України, яка проходить стажування в пожежній частині, де працює її вже майбутній чоловік, адже вона сказала "ТАК"", - йдеться в повідомленні.

Рятувальник освідчився коханій в пожежній частині / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Надзвичайники щиро привітали майбутню родину рятувальників.

Раніше ми повідомляли, що зірка "Ліги сміху" Роман Міщеряков вперше зізнався, що освідчився своїй коханій. Гуморист та телеведучий наважився на серйозний крок у стосунках зі своєю дівчиною, сценаристкою Юлією Кушнір.

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