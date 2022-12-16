Що робити, якщо зникло опалення: куди телефонувати і як зігрітися

Раптово зникло опалення в квартирі? Через постійні обстріли росіянами критичної інфраструктури таке буває часто. Куди телефонувати за відсутності опалення і як зігрітися — читайте в матеріалі ТСН.ua.

У Київській міській держадміністрації опублікували інструкцію, що робити, якщо раптово зникло опалення. Розробили її разом із Міністерством розвитку громад і територій. Насамперед, звичайно, потрібно стежити за офіційними повідомленнями від міської ради.

Як зберегти тепло в квартирі в разі вимкнення опалення:

для обігрівання (якщо у вас є електроенергія) оберіть лише одне приміщення (кімнату), краще щоб вона була невеликою;

тут можете увімкнути додаткові джерела тепла, але пам'ятайте, що не можна включати понад 1 обігрівач, щоб не перевантажити систему;

вікна одразу щільно закрийте шторами, ролетами чи жалюзі, щоб через мікроотвори не виходило тепло;

можна домовитися з друзями та родичами, щоб у разі вимкнення опалення можна було переїхати до оселі, яка опалюється;

якщо є така можливість, краще їсти та пити гарячі страви.

Також не забудьте заздалегідь дізнатися, де розташовані найближчі "Пункти незламності" — там можна знайти тепло, гарячі напої, електрику та інтернет.

Правила, щоб уберегтися від нещасних випадків

Останнім часом почастішали нещасні випадки через неправильну експлуатацію додаткових джерел живлення під час вимкнення опалення. Про що потрібно пам'ятати:

не можна грітися за допомогою приладів, які непристосовані для цього (запалені конфорки, газова плита);

в квартирах не варто застосовувати "буржуйки", газові балони та дизельні (або бензинові) генератори;

більше одного електрообігрівача вмикати заборонено.

Ще в КМДА просять звернути увагу, що не треба споживати для обігрівання алкогольні напої — це відчуття тепла є хибним.

Немає опалення: куди телефонувати в Києві

В Києві послугу централізованого опалення більшості мешканців міста надають дві організації: ПАТ "Київтеплоенерго" та ТОВ "Євро-Реконструкція". Тому якщо у вас відсутнє опалення, потрібно телефонувати: