Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 9 червня

У неділю, 9 червня, в Україні прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

У західних, східних, Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях можливі короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с. У західних областях - південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря +23... +28℃, на півдні та південному сході +27... +32℃.

На Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність. Вдень місцями по області можливий короткочасний дощ, гроза.

Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря по області +23... +28℃, у Києві +25... +27℃.

Нагадаємо, Гідрометцентр повідомив, що прийдешній червень виявиться середньостатистичним, але теплішим, ніж торішній. Середня місячна температура повітря передбачається 19-23 градуси тепла, в гірських районах +16-19, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Це на 4-6 градусів тепліше, ніж у травні.

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