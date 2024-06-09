Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 9 июня

В воскресенье, 9 июня, в Украине прогнозируют переменную облачность.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

В западных, восточных, Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях возможны кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. В западных областях – юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +23...+28℃, на юге и юго-востоке +27...+32℃.

В Киевской области и в столице ожидается переменная облачность. Днем местами по области возможен кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области +23...+28℃, в Киеве +25...+27℃.

Напомним, Гидрометцентр сообщил, что грядущий июнь окажется среднестатистическим, но теплее прошлогоднего. Средняя месячная температура воздуха предполагается 19-23 градуса тепла, в горных районах +16-19, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Это на 4-6 градусов теплее, чем в мае.

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