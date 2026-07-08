Скандинавський кліматичний сюрприз: на скільки часу в Україні зникла спека

Циклон «Bernadette» приніс в Україну різке похолодання та штормову погоду

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В Україну зайшов активний холодний атмосферний фронт циклону «Bernadette», який несе із собою значне зниження температури, грози та шквалистий вітер.

Якою буде погода найближчими днями, розповів синоптик Віталій Постригань.

За його словами, зараз маршрут циклону пролягає через Рівне — Хмельницький — Чернівці.

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Жителі Львова та Луцька вже відчули зміну повітряних мас — там ідуть дощі, а температура повітря стрімко впала до +14…+15 °C.

Водночас у центральних областях країни поки що утримується відносне тепло — метеостанції фіксують +19…+24 °C.

«Атмосферний тиск продовжує падати, що свідчить про посилення нестійкості атмосфери. Денний прогрів активізує конвективні процеси, тому в другій половині дня очікуємо більш інтенсивні дощі, грози, а місцями град і шквали», — заявив Постригань.

Свою рідну Черкащину синоптик попередив про небезпечні метеорологічні явища — вдень 8 липня по Черкаській області значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 17-22 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

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Зображення Віталія Постриганя

Прогноз погоди на 9 липня та кінець тижня: коли повернеться спека

У четвер, 9 липня, опади почнуть слабшати і набудуть локального характеру. Проте температура повітря знизиться ще відчутніше: вночі стовпчики термометрів не піднімуться вище +9…+14 °C, а вдень буде прохолодно — в межах +18…+23 °C.

«Завдяки меридіональній циркуляції, яка встановилася у всій тропосфері, утримується безперервне закачування холодного повітря зі Скандинавії, а тому до кінця тижня середньодобова температура очікується на 2-3° холодніше клімату, а вдень місцями спостерігатимуться короткочасні дощі», — зазначив синоптик.

Тому Постригань прогнозує, що повернення спекотної погоди не варто чекати щонайменше до середини липня.

Раніше синоптикиня Наталія Діденко розповіла, що після нетривалого зниження температури та дощової погоди в Україні очікується нова хвиля потепління.

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