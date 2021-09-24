Скажена кішка відправила на карантин усе село в Тернопільській області

Тварина покусала двох чоловіків.
У селі Красносільці, що поблизу Збаража Тернопільської області, безпритульна кішка покусала двох чоловіків. Виявилось, що тварина - хвора на сказ, тому усе село відправили на карантин.
Як повідомила у четвер, 23 вересня, Збаразька міська рада, кішка накинулась на чоловіків ще 13 вересня. Експерти провели дослідження і лише нещодавно встановили, що тварина - хвора.
"У зв’язку з цим випадком засідала Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Тернопільській районній державній адміністрації та вирішила оголосити територію с. Красносільці Тернопільського району неблагополучною щодо сказу тварин і накласти карантинні обмеження", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього у селі ветеринари вакцинують від сказу собак, котів та сільськогосподарських тварин.
Нагадаємо, у Рівненській області скажений кіт напав і покусав дитину.