Слідство назвало причину трощі танкера "Делфі" поблизу Одеси

У трощі танкера звинувачують керівництво порту.

Танкер "Делфі" потрапив у трощу через службову недбалість. Такого висновку дійшло слідство.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.



Напередодні правоохоронці повідомили про підозру колишньому капітану порту "Південний". І йому загрожує до 5 років в'язниці. На думку слідчих, посадовець не оцінив ризиків від неконтрольованого дрейфу несправного корабля під час шторму. А відтак, і не запобіг катастрофі.

"Делфі" перетнув кордон в зоні відповідальності екскапітана і саме в акваторії порту "Південний" його зірвало з якоря. А далі були троща і надважка операція з порятунку членів екіпажу, розлив нафтопродуктів і численні спроби прибрати напівзатонуле судно з одеського пляжу.

Поблизу берега "Делфі" пролежав 9 місяців. Прибрали його рік тому - у вересні. І нині корабель іржавіє на території Чорноморського порту. Збитки від наслідків аварії оцінили у сім мільйонів гривень.

Нагадаємо, що судновласник Delfi подав позов до суду за те, що затонулий ще 2019 року танкер підняли з моря і вивезли з Одеси.

Новини України: слідство дійшло висновку щодо причини трощі танкера "Делфі"

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