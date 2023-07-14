"Слуга" Слюсарєв придбав нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму: фото, відео

Слюсарєв поїхав до Росії 18 лютого 2022 року, а повернувся до України за три місяці - у травні.

У червні 2022 року Вадим Слюсарєв і Людмила Польовик придбали французьку компанію, яка володіє нерухомістю в Ніцці. Напередодні повномасштабної агресії рф проти України, Слюсарєв, будучи, за даними медіа, членом партії "Слуга народу", їздив до Росії. А Польовик веде готельний бізнес в Криму, який сплачує податки росіянам.

Про це йдеться у розслідуванні Аліси Юрченко на Bihus.Info.

Французька компанія SCI GOODWIN раніше належала росіянам Свєтлані і Павлу Поповим. Влітку 2022 року її власниками стали харків’яни Вадим Слюсарєв і Людмила Польовик.

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Під час укладання угоди зазначалося, що компанія володіє квадратними метрами у комплексі CARRE RUBIS у Ніцці, за адресою: 64 Avenue de la Lanterne. За даними французьких держорганів, фірма кілька років тому придбала там кілька квартир і паркомісць.

Вадим Слюсарєв поїхав в рф напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну, 18 лютого 2022 року, повідомляла “Українська правда”. За даними видання, на той момент він був членом партії “Слуга народу”.

Як стверджують джерела Bihus.Info, після того виїзду Слюсарєв повернувся до України у травні 2022 року.

Опитані Bihus.Info співрозмовники в партії "Слуга народу" не змогли повідомити, чи вийшов він з президентської партії.

На запитання, чи є Слюсарєв досі членом партії "Слуга народу", голова Харківського обласного осередку СН і давній знайомий Слюсарєва народний депутат Павло Сушко повідомив, що його осередок не володіє запитуваною інформацією. Хоча саме в цьому регіональному партійному осередку Слюсарєв раніше був членом ради.

Адвокатка Слюсарєва це питання проігнорувала. Замість відповіді на нього Олена Бардіна зазначила, що Слюсарєв не є членом керівного органу партії – політради, куди його обрали, але нибито так і не призначили.

Інший нардеп Андрій Одарченко, якого вважали одним із протеже Слюсарєва, повідомив, що спілкується зі Слюсарєвим "досить рідко" і не знає, чи припинено його членство в партії "Слуга народу".

Людмила Польовик у минулому була співвласницею двох українських фірм, якими пізніше почав володіти Вадим Слюсарєв. Крім того, у неї є донька Даша, а з її російським мобільним номером пов’язана дівчинка на ім’я Слюсарєва Дарья Вадимівна, за даними злитих російських баз.

Як виявили Bihus.Info, після окупації Криму росією Польовик відкрила на своїй ділянці в Алушті готель Blumarin. Вона неодноразово фігурувала на відео святкувань дня народження готелю в окупації. Зокрема на відео, викладеному у травні 2022 року.

У 2017 році Польовик брала участь у державних закупівлях рф – продавала послуги поселення в готелі Blumarin бюджетній установі рф за рублі. Її підпис на тому контракті збігається з підписом на документах про купівлю французької компанії, який стоїть поруч із підписом Слюсарєва.

Польовик володіє в рф трьома фірмами, які платять податки агресору (ООО "Рубикон 2016", ООО "Авис-Крым", ООО "Центр медицинской реабилитации").

У державному реєстрі компаній рф "ЕГРЮЛ" Польовик зазначена як громадянка рф. При купівлі французької нерухомості вона вказала українське громадянство.

Під час повномасштабного вторгнення рф Слюсарєв оформив на себе харківський завод "Рапід", який належав оточенню Мураєва-Азарова, і вивіз частину виробничих потужностей заводу в Угорщину.

Крім того, під час повномасштабної війни Слюсарєв став учасником нової компанії у штаті Флоріда і вказав адресу своєї реєстрації у хмарочосі на березі океану. У тих же апартаментах "прописались" свіжостворена американська компанія брата нардепа Одарченка і сам брат нардепа.

Нагадаємо, дружина нардепа від "Слуги народу" Торохтія під час війни купила нерухомість у Болгарії.

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