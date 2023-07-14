"Слуга" Слюсарев приобрел недвижимость в Ницце с партнершей, которая ведет бизнес в оккупированном Крыму: фото, видео

Слюсарев уехал в Россию 18 февраля 2022 года, а вернулся в Украину через три месяца — в мае.

В июне 2022 года Вадим Слюсарев и Людмила Полевик приобрели французскую компанию, владеющую недвижимостью в Ницце. Накануне полномасштабной агрессии РФ против Украины, Слюсарев, будучи, по данным медиа, членом партии "Слуга народа", ездил в Россию. А Полевик ведет гостиничный бизнес в Крыму, уплачивающий налоги россиянам.

Об этом говорится в расследовании Алисы Юрченко на Bihus.Info.

Французская компания SCI GOODWIN ранее принадлежала россиянам Светлане и Павлу Поповым. Летом 2022 года ее владельцами стали харьковчане Вадим Слюсарев и Людмила Полевик.

При заключении сделки отмечалось, что компания владеет квадратными метрами в комплексе CARRE RUBIS в Ницце, по адресу: 64 Avenue de la Lanterne. По данным французских госорганов, фирма несколько лет назад приобрела там несколько квартир и паркомест.

Вадим Слюсарев уехал в РФ накануне полномасштабного вторжения России в Украину, 18 февраля 2022 года, сообщала "Украинская правда". По данным издания, на тот момент он являлся членом партии "Слуга народа".

Как утверждают источники Bihus.Info, после того выезда Слюсарев вернулся в Украину в мае 2022 года.

Опрошенные Bihus.Info собеседники в партии "Слуга народа" не смогли сообщить, вышел ли он из президентской партии.

На вопрос, является ли Слюсарев до сих пор членом партии "Слуга народа", председатель Харьковской областной ячейки СН и давний знакомый Слюсарева народный депутат Павел Сушко сообщил, что его ячейка не владеет запрашиваемой информацией. Хотя именно в этой региональной партийной ячейке Слюсарев раньше был членом совета.

Адвокат Слюсарева этот вопрос проигнорировала. Вместо ответа на него Елена Бардина отметила, что Слюсарев не является членом руководящего органа партии – политсовета, куда его избрали, но якобы так и не назначили.

Другой нардеп Андрей Одарченко, которого считали одним из протеже Слюсарева, сообщил, что общается со Слюсаревым "достаточно редко" и не знает, прекращено ли его членство в партии "Слуга народа".

Людмила Полевик в прошлом была совладелицей двух украинских фирм, которыми позже начал владеть Вадим Слюсарев. Кроме того, у нее есть дочь Даша, а с ее российским мобильным номером связана девочка по имени Слюсарева Дарья Вадимовна, по данным слитых российских баз.

Как обнаружили Bihus.Info, после оккупации Крыма россией Полевик открыла на своем участке в Алуште отель Blumarin. Она не раз фигурировала на видео празднований дня рождения отеля в оккупации. В частности, на видео, выложенном в мае 2022 года.

В 2017 году Полевик участвовала в государственных закупках России – продавала услуги поселения в отеле Blumarin бюджетному учреждению России за рубли. Ее подпись на том контракте совпадает с подписью на документах о покупке французской компании, стоящей рядом с подписью Слюсарева.

Полевик владеет в России тремя фирмами, которые платят налоги агрессору (ООО "Рубикон 2016", ООО "Авис-Крым", ООО "Центр медицинской реабилитации").

В государственном реестре компаний России "ЭГРЮЛ" Полевик указана как гражданка России. При покупке французской недвижимости она указала украинское гражданство.

Во время полномасштабного вторжения России Слюсарев оформил на себя харьковский завод "Рапид", принадлежавший окружению Мураева-Азарова, и вывез часть производственных мощностей завода в Венгрию.

Кроме того, во время полномасштабной войны Слюсарев стал участником новой компании в штате Флорида и указал адрес своей регистрации в небоскребе на берегу океана. В тех же апартаментах "прописались" свежесозданная американская компания брата нардепа Одарченко и сам брат нардепа.

Напомним, жена нардепа от "Слуги народа" Торохтия во время войны купила недвижимость в Болгарии.

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