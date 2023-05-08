У экс-нардепа Горбатова обнаружили еще одну коллекцию древних украинских артефактов – фото

Летом 2022 года у Валерия Горбатова была обнаружена незаконная коллекция древностей из 6 тысяч музейных экспонатов.

Сотрудники ГБР нашли у бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова еще одну коллекцию древних украинских артефактов. В частности, уникальный гунский меч с золотой отделкой, золотая византийская икона XI – XII вв., украшения, шлемы, иконы, другие предметы, имеющие историческую и культурную ценность.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В апреле 2022 года сотрудники гБР разоблачили бывшего народного депутата Валерия Горбатова на финансировании террористической организации "ДНР", который в начале двухтысячных лет возглавлял Совет Министров АР Крым. Он продолжал осуществлять бизнес деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам.

По оперативным данным, бывший депутат скрылся из Киева на оккупированные территории накануне полномасштабной российской агрессии.

Бывший чиновник также присвоил культурное наследие Украины, по предварительной информации, похищенное из музеев АР Крым и купленное у "черных археологов".

Тогда работники ГБР провели шесть одновременных обысков. В одном из офисных помещений Киева, принадлежащих эксдепутату, было обнаружено более шести тысяч единиц исторических и культурных ценностей. В частности, в ходе обысков обнаружены скифские мечи Акинак, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчуга 12 века, шлемы эпохи Эллинизма и посуда Трипольской культуры.

Во время новых обысков в начале мая у депутата и членов его преступной группы был обнаружен еще один тайник с большой коллекцией древностей, которые также могли быть противоправно изъяты из Музейного фонда Украины или найдены во время незаконных раскопок. Было найдено более тысячи артефактов, принадлежащих эпохам от бронзового века до позднего средневековья.

У экснардепа Горбатова была обнаружена еще одна коллекция древних артефактов

У экснардепа Горбатова была обнаружена еще одна коллекция древних артефактов

У экснардепа Горбатова была обнаружена еще одна коллекция древних артефактов

У экснардепа Горбатова была обнаружена еще одна коллекция древних артефактов

У экснардепа Горбатова была обнаружена еще одна коллекция древних артефактов

У экснардепа Горбатова была обнаружена еще одна коллекция древних артефактов

Ценные находки, как и предыдущие, переданы на ответственное хранение в Национальный музей истории Украины. В дальнейшем планируется назначение судебно-искусствоведческой и оценочной экспертиз для установления культурной ценности объектов, их стоимости.

Обе коллекции, по предварительным данным, стоят миллионы долларов.

В ходе обысков также обнаружены документы по осуществлению незаконной хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Донецкой области.

Валерию Горбатову грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области мужчина посреди улицы избил двух женщин (видео, фото).

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