Тагал за волосы и повалил на асфальт: на Житомирщине мужчина посреди улицы избил двух женщин (видео, фото)

В городе Коростень Житомирской области 28 апреля произошел конфликт между женщинами, дочерью и матерью, с мужчиной, который набросился на них с кулаками.

Видео в Instagram опубликовала жертва нападения.

"Хочу попросить помощи у жителей Коростеня. Сегодня произошла очень неприятная история, мне и моей маме угрожали убить, а потом взяли за волосы и бросили на асфальт", — рассказала девушка.

Как стало известно из сообщения в соцсетях девушки, ее мать и нападающий не поладили как водители.

"Вся история началась с того, что меня с подругой подвезли к нашему товарищу. Только мама начала выезжать, сзади ее подпер Юрий, она дала ему приехать, а когда он проехал, сразу начал угрожать и выражаться нецензурной лексикой. Крикнув, что мы не знаем куда приехали и кому перекрыли дорогу, после этого позвонил своим друзьям, через несколько минут приехал целый бус мужчин, которые сразу начали кричать, что мы обидели Юрия, кричали, что переедут машину и нас вместе с ней, называли нас не очень этично, а после перешли к действию. Один взял мою мать за волосы (прошу уточнить, это женщина 150 см и не более 50 кг), а когда я пыталась помочь, то я полетела за волосы на асфальт, а после он победоносно спросил "и что теперь?". На этом угрозы не закончились. Один представился военным из Бахмута и сказал, что есть оружие, которое он использует против нас. Несовершеннолетняя девушка решила снять это все на видео и также получила угрозы, которые сейчас покалечат", – говорится в сообщении.

В Житомирской области мужчина посреди улицы избил двух женщин. Фото: скриншот с видео

на Житомирщине мужчина посреди улицы избил двух женщин. Фото/Instagram

По словам девушки, нападающий – владелец местной СТО. Она также выразила опасение, что нападающему помогут ему избежать ответственности.

"Главный герой всей истории — Юрий Выговский, владелец СТО возле "Сильпо", этим он и пытался показать свое величество и избивал женщин. Помогите не оставить это без внимания. Связи с судом могут спасти от закона, но от людей это не спасет ", – попросила девушка.

Местное управление полиции возбудило уголовное производство по факту нанесения девушкам легких телесных повреждений.

"Вчера, около 6 часов вечера, в полицию обратились две женщины, мать и дочь, с уведомлением о том, что у них возник конфликт с местным жителем. Было открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение) Также женщинам было предоставлено направление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести телесных повреждений. Проводятся другие необходимые действия для выяснения всех обстоятельств. Предварительно, конфликт возник на улице из-за парковки автомобилей", — прокомментировала представитель ГУНП Алла Ващенко.

На Житомирщине мужчина избил двух женщин прямо посреди улицы

Напомним, россияне убили 10-летнюю девочку и 16-летнего подростка – в Умани погибли 5 членов одной семьи (фото).

Читайте также: