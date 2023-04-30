Россияне убили 10-летнюю девочку и 16-летнего подростка: в Умани погибли 5 членов одной семьи (фото)

В доме погибли 5 поколений одной семьи.
Российские террористы в ночь на 28 апреля в Умани убили семью из 5 членов, среди погибших была 10-летняя девочка и 16-летний подросток.
Об этом информируют в сообществе "Их убила Россия".
Из-за российских ракетных обстрелов обычной многоэтажки погибли три поколения одной семьи. Люди просто спали в своем доме, когда оккупанты запустили ракету.
Среди погибших:
- 39-летняя Ирина Барченко.
- Ее 10-летняя дочь Алина Барченко, которая училась в 4-м классе Уманской гимназии.
- Ее 16-летний сын Алексей Лысак.
- Бабушка детей Любовь Барченко.
- Тетя Наталья Барченко.
Как отмечается, Наталья Барченко в ту трагическую ночь приехала в гости к сестре, племянникам и матери.
Ракетный удар по многоэтажке.
В ночь на 28 апреля россияне совершили очередной террористический акт, запустив ракету по многоэтажному жилому дому в Умани Черкасской области. Оккупанты почти полностью уничтожили один подъезд – это 27 квартир.
Россияне убили 23 человека, среди которых много детей. В воскресенье, 30 апреля, в Умани начали прощаться с погибшими из-за российской ракеты. В частности, в городе хоронят сестру и брата, убитых российской ракетой.
Читайте также:
- Пес-спасатель, который несколько часов искал людей в Умани, заснул прямо на завале: опубликовано трогательное фото
- Российское пропагандистское телевидение выдало кадры из Умани за "обстрел Донбасса" (видео)
- В Умани завершилась поисково-спасательная операция