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Россияне убили 10-летнюю девочку и 16-летнего подростка: в Умани погибли 5 членов одной семьи (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Россияне убили 10-летнюю девочку и 16-летнего подростка: в Умани погибли 5 членов одной семьи (фото)

В Умани погиб братик и сестричка. Фото: "Их убила Россия".

В доме погибли 5 поколений одной семьи.

Российские террористы в ночь на 28 апреля в Умани убили семью из 5 членов, среди погибших была 10-летняя девочка и 16-летний подросток.

Об этом информируют в сообществе "Их убила Россия".

Из-за российских ракетных обстрелов обычной многоэтажки погибли три поколения одной семьи. Люди просто спали в своем доме, когда оккупанты запустили ракету.

В Умани россияне убили 5 членов одной семьи. Фото:
В Умани россияне убили 5 членов одной семьи. Фото: "Их убила Россия".

Среди погибших:

  • 39-летняя Ирина Барченко.
  • Ее 10-летняя дочь Алина Барченко, которая училась в 4-м классе Уманской гимназии.
  • Ее 16-летний сын Алексей Лысак.
  • Бабушка детей Любовь Барченко.
  • Тетя Наталья Барченко.

Как отмечается, Наталья Барченко в ту трагическую ночь приехала в гости к сестре, племянникам и матери.

Россияне убили 5 членов одной семьи. Фото:
Россияне убили 5 членов одной семьи. Фото: "Их убила Россия".

Ракетный удар по многоэтажке.

В ночь на 28 апреля россияне совершили очередной террористический акт, запустив ракету по многоэтажному жилому дому в Умани Черкасской области. Оккупанты почти полностью уничтожили один подъезд – это 27 квартир.

Россияне убили 23 человека, среди которых много детей. В воскресенье, 30 апреля, в Умани начали прощаться с погибшими из-за российской ракеты. В частности, в городе хоронят сестру и брата, убитых российской ракетой.

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Дата публикации
Просмотры
1052
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