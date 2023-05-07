В Черкассах двоих полицейский подозревают в секс-насилии против 17-летней: подробности громкого скандала

Подозреваемые в насилии в отношении несовершеннолетней уже задержаны.

В Черкассах двух полицейских подозревают в совершении сексуального насилия в отношении 17-летней девушки. Копов уже уволили с работы и начали следствие.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

По данным следствия, к стражам порядка обратилась мать 17-летней девушки. Она сообщила, что против ее дочери совершили преступление сексуального характера. К этому могут быть причастны двое полицейских.

В Нацполиции об этом уже проинформировали Государственное бюро расследования. Подозреваемые в сексуальном насилии задержаны. Также двоих правоохранителей уволили со службы в полиции, а их руководителей отстранили от исполнения службы.

"В полиции Черкасщины сотрудники внутренней безопасности и главной инспекции Нацполиции проводят служебное расследование, материалы которого в кратчайшие сроки будут направлены в ГБР и приобщены к материалам уголовного производства", — говорится в сообщении.

Напомним, в одном из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области задержаны трое мужчин, избивших местных жителей, двое из них изнасиловали женщину.

Также в Житомирской области трех лицеистов подозревают в изнасиловании одногруппника.

Читайте также: