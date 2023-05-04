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Как отпугнуть муравьев: очень простое и дешевое средство

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1059
Время на прочтение
2 мин
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Как отпугнуть муравьев: очень простое и дешевое средство

Фото: Credits

С весной в нашу жизнь возвращаются не только шмели, пчелы и бабочки, но и некоторые не такие приятные насекомые, например, муравьи.

Весна и лето — это желанная пора года практически для всех. Погода становится теплее, и все снова начинает зеленеть. Одним из основных недостатков этого прекрасного времени являются нежелательные насекомые. Одними из самых неприятных и надоедливых из них являются муравьи. В конце весны и начале лета эти насекомые начинают искать пищу и воду.

Если в это время не предпринять соответствующие меры, муравьи могут поселиться в доме, где от них потом будет непросто избавиться. В публикации Еxpress.co.uk описан лучший лайфхак, чтобы отпугнуть этих назойливых насекомых. 

Как использовать мел и детскую присыпку против муравьев

Оказывается, эффективно отпугнуть муравьев можно детской присыпкой. 

Идя по муравьиному следу, вы найдете точки входа насекомых в ваш дом. Найдя их, посыпьте в этих местах тальком. Лучше всего посыпать и внутри, и снаружи. 

Порошок талька, который содержится в детской присыпке, — это натуральный репеллент от муравьев, который безопасен для детей и домашних животных. Он также содержится и в меле, поэтому вы можете просто нарисовать линию мелом там, где, по вашему мнению, в дом проникают муравьи.

Почему тальк отпугивает муравьев

Детская присыпка может убить муравьев, потому что тальк поглощает влагу из экзоскелета насекомых, что приводит к сильному обезвоживанию. Муравьям необходимо удерживать влагу, чтобы выжить. Детская присыпка — это осушающий порошок, который высушивает муравьев, поглощая из них влагу, убивая их таким образом. 

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Дата публикации
Просмотры
1059
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