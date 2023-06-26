Жена нардепа от "Слуги народа" Торохтия во время войны купила недвижимость в Болгарии – СМИ

Еще через несколько месяцев Алина Левченко купила квартиру и паркоместо на Печерске в Киеве.

Жена нардепа от "Слуги народа" Богдана Торохтия Алина Левченко в августе 2022 года приобрела квартиру и помещение в Болгарии, в курортном городе Несебр.

Об этом говорится в журналистском расследовании Bihus.Info.

Как выяснили журналисты, еще через несколько месяцев жена нардепа купила квартиру и паркоместо на Печерске в Киеве.

Bihus.Info напоминает, что Левченко сейчас работает советницей на платной основе врио гендиректора ГП "Антонов", входящего в концерн "Укроборонпром".

По данным болгарского имущественного реестра, 1 августа 2022 года Алина Левченко приобрела квартиру площадью 59 кв. м и помещение на первом этаже площадью 283 кв. м в жилом комплексе Valencia Gardens в Несебре.

По данным болгарского реестра недвижимости, сумма сделки составляла около 59 тыс. долларов, хотя ориентировочная рыночная стоимость этой недвижимости составляет гораздо больше – около 477 тыс. долларов.

ЖК Valencia Gardens

Это современный ЖК, расположенный на первой линии моря в новой части города. На территории Valencia Gardens есть бассейн, джакузи, СПА и фитнес-центр, лобби-бар, ресторан, медицинский центр и подземный паркинг.

Кроме того, в октябре 2022 года Алина Левченко приобрела квартиру площадью 68 кв. м в ЖК "Новопечерська вежа" в Киеве, а в марте 2023-го паркоместо там же. Рыночная стоимость такой квартиры в состоянии после строителей составляет 114 тысяч долларов. Паркоместа – 30 тыс. долларов.

ЖК "Новопечерська вежа" в Киеве

Также журналисты выяснили, что в ид 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года нардеп Торохтий восемь раз выезжал за пределы Украины и ни разу ничего не сообщал о пребывании за границей в своих соцсетях. В целом, после полномасштабного вторжения РФ парламентарий находился за пределами Украины более 90 дней – это примерно три месячных отпуска за полтора года.

Благодаря публикациям Левченко в Instagram журналистам удалось идентифицировать выезды Торохтия в Грецию, Турцию, Катар и ОАЭ.

Напомним, ранее Левченко заявила, что ее состояние позволяет покупать дорогие автомобили. Так, она отреагировала на другое расследование Bihus.Info. В нем рассказывается, что после полномасштабного российского вторжения семья Торохтия успела сменить три дорогостоящих автомобиля, и все они покупались на имя его жены Алины Левченко.

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