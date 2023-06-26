Анна Кошмал трогательно обратилась к сыну в его день рождения

Украинская актриса Анна Кошмал нежно поздравила сына Михаила с днем рождения.

Сыну звезды сегодня, 26 июня, исполнилось пять лет. По такому важному случаю Анна обратилась к мальчику в своем Instagram и поделилась милым фото с празднования.

"Пять лет материнства, безграничной любви и дружбы! С днем рождения, мой котик", — обратилась к сыну Кошмал.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Также звездная мама устроила для Михаила детскую вечеринку, на которую мальчик мог пригласить своих друзей. Развлекал малышей фокусник, а после веселых конкурсов они могли полакомиться ярким тортом с изображением мультипликационных героев.

Напомним, на днях Анна Кошмал вместе с сыном наслаждалась отдыхом в Карпатах – хорошими фото с курорта актриса также делилась со своими поклонниками.

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