Анна Кошмал трогательно обратилась к сыну в его день рождения

Мальчику исполнилось пять лет.
Украинская актриса Анна Кошмал нежно поздравила сына Михаила с днем рождения.
Сыну звезды сегодня, 26 июня, исполнилось пять лет. По такому важному случаю Анна обратилась к мальчику в своем Instagram и поделилась милым фото с празднования.
"Пять лет материнства, безграничной любви и дружбы! С днем рождения, мой котик", — обратилась к сыну Кошмал.
Также звездная мама устроила для Михаила детскую вечеринку, на которую мальчик мог пригласить своих друзей. Развлекал малышей фокусник, а после веселых конкурсов они могли полакомиться ярким тортом с изображением мультипликационных героев.
Напомним, на днях Анна Кошмал вместе с сыном наслаждалась отдыхом в Карпатах – хорошими фото с курорта актриса также делилась со своими поклонниками.
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