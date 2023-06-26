Анна Кошмал зворушливо звернулася до сина у його день народження

Українська акторка Анна Кошмал ніжно привітала сина Михайла з днем народження.

Сину зірки сьогодні, 26 червня, виповнилося п'ять років. З такої важливої нагоди Анна звернулася до хлопчика у своєму Instagram та поділилася милим фото зі святкування.

"П'ять років материнства, безмежної любові та дружби! З днем народження, мій котику", - звернулася до сина Кошмал.

Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Також зіркова мама влаштувала для Михайла дитячу вечірку, на яку хлопчик міг запросити своїх друзів. Розважав малечу фокусник, а після веселих конкурсів вони могли поласувати яскравим тортом із зображенням мультиплікаційних героїв.

Нагадаємо, днями Анна Кошмал разом з сином насолоджувалася відпочинком у Карпатах - гарними фото з курорту акторка також ділилася зі своїми шанувальниками.

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