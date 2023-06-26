Анна Кошмал зворушливо звернулася до сина у його день народження

Хлопчику виповнилося п'ять років.
Українська акторка Анна Кошмал ніжно привітала сина Михайла з днем народження.
Сину зірки сьогодні, 26 червня, виповнилося п'ять років. З такої важливої нагоди Анна звернулася до хлопчика у своєму Instagram та поділилася милим фото зі святкування.
"П'ять років материнства, безмежної любові та дружби! З днем народження, мій котику", - звернулася до сина Кошмал.
Також зіркова мама влаштувала для Михайла дитячу вечірку, на яку хлопчик міг запросити своїх друзів. Розважав малечу фокусник, а після веселих конкурсів вони могли поласувати яскравим тортом із зображенням мультиплікаційних героїв.
Нагадаємо, днями Анна Кошмал разом з сином насолоджувалася відпочинком у Карпатах - гарними фото з курорту акторка також ділилася зі своїми шанувальниками.
Читайте також:
- Ілона Гвоздьова розповіла, як війна вплинула на її доньку: "Сльози на очах навертаються"
- Щаслива Дар'я Петрожицька замилувала ніжними обіймами зі своїм бойфрендом у Венеції
- Скандал довкола Лободи у Харкові: простестувальниця відповіла, чи буде звертатися до суду
- Квіткова відповіла на закиди, що зраджувала Добриніну та крутить роман з відомим продюсером