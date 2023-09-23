Стефанчук пояснив, чому в Україні досі не заборонили УПЦ МП

Стефанчук каже, як тільки буде 226 голосів - буде погоджувальна рада.

У День Незалежності у Верховній Раді зібрали 125 підписів з вимогою невідкладно внести на розгляд законопроєкти, які передбачають заборону діяльності Московського патріархату.

Очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук у розмові з Радіо Свобода пояснив, чому в Україні не заборонять УПЦ МП.

"Мені дуже дивно, що у Верховній Раді знайшлося 125 людей, які ніколи не читали книгу, яка називається "Регламент Верховної Ради України". Тому що у цій невеличкій книжці, яку можна за 4 роки осилити народному депутату, чітко вказано, що я як голова Верховної Ради не впливаю на порядок денний. Порядок денний формується виключно погоджувальною радою", - відповів Стефанчук.

Він наголосив, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту, виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально.

Також читайте Війна в Україні: як минула ніч у різних регіонах

"Я дуже хочу вірити в те, що я побачу 226 голосів. Але поки йде внутрішня дискусія, тому що дискусія проходить не тільки всередині "Слуги народу", а проходить у тому числі в межах інших партій, які позиціонують себе як дуже патріотичні", - зазначив він.

Ба більше, Стефанчук каже, що навіть у фракції, про яку ми говоримо, є чи теперішні, чи колишні попи цієї церкви.

"Тому тільки буде 226, я думаю, погоджувальна рада... Ще раз кажу, не голова Верховної Ради формує порядок денний, а погоджувальна рада ухвалить рішення про ухвалення цього проєкту", - додав Стефанчук.

МП в Україні

В Закарпатській області заборонили діяльність релігійних організацій, пов’язаних з країною-агресоркою Росією. Заборона стосується й інших громадських організацій, що мають стосунок до Кремля.

Чернівецька обласна рада заборонила діяльність ПЦУ Московського патріархату на території області. Рішення підтримали на засіданні 40 обласних обранців.

Очільник УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій вирішив покарати архімандрита Авраамія (Лотиша), який перший із монахів Києво-Печерської лаври перейшов до ПЦУ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.