У ЗСУ прокоментували удар по штабу ЧФ у Севастополі: "Сюрпризи будуть ще"

Удар по штабу Чорноморського Флоту в тимчасово анексованому Севастополі має дуже потужний як вогневий, так і морально-психологічний результат.

На цьому в ефірі телемарафону наголосила керівниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Штаб – це є мозковий центр, концентрація керівного складу, збір ідей і задумів. Влучання в такий об’єкт – це завжди дуже потужний не тільки вогневий результат, а й морально-психологічний. Бо ураження пунктів управління – це завжди внесення додатково сумбуру в керування військами. В цьому випадку також керування військами однозначно зазнало втрат, зазнало порушення, тобто налагодженої системи нема. Час на її відновлення – це час нам, щоб реалізовувати свої ідеї", – наголосила Гуменюк.

В умовах війни, каже представниця ЗСУ, влучання в об’єкт управління, пункт управління – це завжди результат. Ба більше, вона наголосила, що "бавовна" буде квітнути, сезон триває", адже цілей на анексованому півострові багато. Гуменюк наголошує, що Україна веде бойову роботу по законних військових цілях і працює тільки там, де це перевірено.

"Розкривати всі деталі ще зарано. Сюрпризи будуть для них ще і ще. Вони не мають проти них протидії", – сказала вона.

Нагадаємо, 22 вересня в Міноборони РФ заявили, що було атаковано штаб Чорноморського флоту в Севастополі. Внаслідок удару пошкоджено історичну будівлю. Також відомо про одного загиблого.

В українському Міноборони підтвердили удар по штабу. Зазначається, що військовий об'єкт окупантів уражено, пошкоджено "історичну будівлю".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Україна знищує десантні кораблі РФ! У якому стані Чорноморський флот ворога? | Речник ВМС

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