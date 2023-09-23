В ВСУ прокомментировали удар по штабу ЧФ в Севастополе: "Сюрпризы будут еще"

Удар по штабу Черноморского Флота во временно аннексированном Севастополе имеет очень мощный как огневой, так и морально-психологический результат.

Об этом в эфире телемарафона отметила руководитель пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

«Штаб – это мозговой центр, концентрация руководящего состава, сбор идей и замыслов. Попадание в такой объект – это всегда мощный не только огневой результат, но и морально-психологический. Ибо поражение пунктов управления – это всегда внесение дополнительного сумбура в управление войсками. В этом случае также управление войсками однозначно понесло потери, понесло нарушения, то есть отлаженной системы нет. Время на ее восстановление – это время, чтобы реализовывать свои идеи", – подчеркнула Гуменюк.

В условиях войны, говорит представитель ВСУ, попадание в объект управления, пункт управления – это всегда результат. Более того, она подчеркнула, что "бавовна" будет цвести, сезон продолжается", ведь целей на аннексированном полуострове много. Гуменюк отмечает, что Украина ведет боевую работу по законным военным целям и работает только там, где это проверено.

"Раскрывать все детали еще рано. Сюрпризы будут для них еще и еще. Они не имеют против них противодействия", - сказала она.

Напомним, 22 сентября в Минобороны РФ заявили, что был атакован штаб Черноморского флота в Севастополе. В результате удара повреждено историческое здание. Также известно об одном погибшем.

В украинском Минобороны подтвердили удар по штабу. Отмечается, что военный объект оккупантов поражен, повреждено "историческое здание".

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