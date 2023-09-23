Война в Украине: как прошла ночь в разных регионах

Ночь, 23 сентября, в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах по состоянию по данным областных государственных администраций.

Полтавщина: накануне вечером враг нанес ракетные удары по Кременчугу. В результате попадания в гражданскую инфраструктуру пострадал 31 человек, среди них - трое детей. 16 человек пришлось госпитализировать, им оказывается медицинская помощь. Один человек погиб. В результате обстрела также пострадали окружающие здания.

Черниговщина: в сутки — 8 обстрелов (127 взрывов).

Враг использовал минометы, артиллерию, АГМ, РСЗО обстрелы по приграничью Новгород-Северского и Черниговского районов.

После обстрелов по приграничному селе Семеновской громады загорелось здание на территории неработающей фермы, повреждены 2 жилых дома.

О других разрушениях и жертвах среди местного населения информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью россияне совершили обстрел Шалыгинской громады. Зафиксировано 5 взрывов из миномета. Без последствий. Вчера в течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 75 взрывов.

Днепропетровщина: вчера россияне дважды атаковали Никополь. Был налет беспилотников.

Враг попал по городу дроном-камикадзе. С другого БпЛА – сбросил боеприпасы.

Без последствий.

Этой ночью в небе над Днепропетровщиной сбили 12 вражеских БпЛА. Обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра.

В Новоалександровской громаде Днепровского района повредили две АЗС и светофор.

Остальные последствия атаки уточняются. Люди не пострадали.

На Марганец ночью агрессор сбросил боеприпас с беспилотника. По Красногригорьевской громаде бил из тяжелой артиллерии.

Разбиты 10 частных домов. В одном из них произошел пожар; огонь потушили. Повреждены 5 хозяйственных построек и газопровод. Обошлось без погибших и пострадавших.

Запорожская область: за минувшие сутки враг нанес 86 ударов по 27 населенным пунктам; в результате артобстрела погибла 82-летняя жительница Орехова.

Зафиксировано 4 РСЗО-обстрела Малых Щербаков и Лукьяновского, 5 БПЛА-атак Мировки, Петровского, Новоандреевки и Белогорья, ракетный удар по Юрковке, также враг ударил 4 авиационными снарядами по Роботиному и Орехову.

Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: за прошедшие сутки на Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Огирево, Плетеновка Чугуевского района, Чугуновка и Бологовка Купянского.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар возле Бологовки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Фиголовка, Лиман Первый, Синковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка.

В Купянске обстрелами повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, произошли пожары. Обошлось без пострадавших.

Луганщина: очередные удары с неба получили Макеевка, Невское и Белогоровка. В двух селах до сих пор остается гражданское население. В Невском за вчера раздалось 10 взрывов после обстрелов из разных видов вооружения. Эвакуированы трое местных жителей.

За сутки противник совершил 145 обстрелов (539 снарядов).

Донетчина: за прошедшие сутки под огнем россиян — 6 населенных пунктов: Авдеевка, Красногоровка, Часов Яр, с.Зеленый Гай, с.Новосиловка, с.Серебрянка.

Повреждены 10 жилых домов (из них 7 – многоквартирные), 5 зданий предприятия, помещение больницы, дом культуры, кинотеатр.

За сутки по области один человек погиб, один получил ранения.

Николаевщина: вчера днем враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Одесская область: ночью россияне атаковали область ракетами "Оникс", две из которых попали в рекреационную зону на открытой территории. Критических и травмированных разрушений нет.

Херсонщина: в сутки по области противник совершил 119 обстрелов (598 снарядов), из них по г. Херсон — 5 обстрелов (25 снарядов).

Россияне попали в районы 35 населенных пунктов области; медицинские и учебные заведения, территорию элеватора в Бериславском районе; учебные заведения, объекты критической инфраструктуры и пенитенциарное учреждение Херсонского района.

Оккупационные войска накрыли огнем жилые кварталы города Херсона. Из-за попадания вражеских снарядов возникли пожары в жилом доме и гараже. К сожалению, от полученных ранений погиб 25-летний мужчина, еще один – ранен.

Всего за сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 — получили ранения.

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