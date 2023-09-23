Війна в Україні: як минула ніч у різних регіонах

Ніч проти 23 вересня у більшості областей України минула з обстрілами.

Ситуація в регіонах станом за даними обласних державних адміністрацій.

Полтавщина: напередодні ввечері ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку. В результаті влучання в цивільну інфраструктуру постраждала 31 людина, серед них — троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надається медична допомога. Одна людина загинула. Внаслідок обстрілу також постраждали навколишні будівлі.

Чернігівщина: за добу — 8 обстрілів (127 вибухів).

Ворог використовував міномети, артилерію, АГМ, РСЗВ обстріли по прикордонню Новгород-Сіверського та Чернігівського районів.

Після обстрілів по прикордонному селі Семенівської громади загорілась будівля на території ферми, що не працює, пошкоджено 2 житлові будинки.

Про інші руйнування та про жертви серед місцевого населення інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили обстріл Шалигинської громади. Зафіксовано 5 вибухів з міномету. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 75 вибухів.

Дніпропетровщина: вчора росіяни двічі атакували Нікополь. Був наліт безпілотників.

Ворог поцілив по місту дроном-камікадзе. З іншого БпЛА – скинув боєприпаси.

Без наслідків.

Цієї ночі в небі над Дніпропетровщиною збили 12 ворожих БпЛА. Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району понівечили дві АЗС та світлофор.

Інші наслідки атаки уточнюються. Люди – неушкоджені.

На Марганець вночі агресор скинув боєприпас з безпілотника. По Червоногригорівській громаді вгатив з важкої артилерії.

Потрощені 10 приватних будинків. В одному з них сталася пожежа; вогонь загасили. Побиті 5 господарських споруд та газогін. Минулося без загиблих і постраждалих.

Запорізька область: за минулу добу ворог здійснив 86 ударів по 27 населених пунктах; внаслідок артобстрілу загинула 82-річна жителька Оріхова.

Зафіксовано 4 РСЗВ-обстріли Малих Щербаків та Лук'янівського, 5 БПЛА-атак Мирівки, Петрівського, Новоандріївки та Білогір'я, ракетний удар по Юрківці, також ворог вгатив 4 авіаційними снарядами по Роботиному та Оріхову.

Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: протягом минулої доби на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Огірцеве, Плетенівка Чугуївського району, Чугунівка та Бологівка Куп'янського.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Бологівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Фиголівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка.

У Куп'янську обстрілами пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі. Минулося без постраждалих.

Луганщина: чергових ударів з неба зазнали Макіївка, Невське та Білогорівка. В двох селах досі залишається цивільне населення. В Невському за учора пролунало 10 вибухів після обстрілів з різних видів озброєння. Евакуйовано трьох місцевих жителів.

За добу противник здійснив 145 обстрілів (539 снарядів).

Донеччина: минулої доби під вогнем росіян — 6 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, с.Зелений Гай, с.Нововасилівка, с.Серебрянка.

Пошкоджено 10 житлових будинків (з них 7 – багатоквартирні), 5 будівель підприємства, приміщення лікарні, будинок культури, кінотеатр.

За добу по області одна людина загинула, одна отримала поранення.

Миколаївщина: вчора вдень ворог завдавав артилерійського обстрілу по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Одеська область: вночі росіяни атакували область ракетами "Онікс", дві з яких влучили в рекреаційну зону на відкритій території. Критичних руйнувань і травмованих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 119 обстрілів (598 снарядів), з них по м. Херсон — 5 обстрілів (25 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 35 населених пунктів області; медичний та навчальні заклади, пункт незламності, територію елеватора у Бериславському районі; навчальні заклади, об'єкти критичної інфраструктури та пенітенціарну установу у Херсонському районі.

Окупаційні війська вкрили вогнем житлові квартали міста Херсон. Через влучання ворожих снарядів виникли пожежі у житловому будинку та гаражі. На жаль, від отриманих поранень загинув 25-річний чоловік, ще одна людина – поранена.

Всього за добу через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

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