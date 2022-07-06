"Як тепер без тебе": загинув зять експрем'єра Анатолія Кінаха

"Як тепер без тебе": загинув зять експрем'єра Анатолія Кінаха

Загинув зять колишнього прем'єр-міністра Анатолія Кінаха - Олександр Ковалко.

Про його загибель написала дружина екскерівника уряду, журналістка Марина Кінах. Втім, деталі загибелі Ковалка вона не уточнила.

Про трагедію у родині Кінах повідомила у своєму Facebook.

"Ми були поряд 21 рік... Син, чоловік, батько, брат, дядько, зять, друг, супер-професіонал своєї галузі... А головне - добра, щира, чуйна, надійна і справедлива людина... Я його любив і поважав... Немає слів... Як тепер без тебе...???? – написала Кінах.

До слова, в Анатолія Кінаха три дочки: Наталя, Зоя і Софія. У шлюб Олександром Ковалком була старша дочка Наталія. Сім'я виховувала двох дітей: дочку Євгенію та сина Веніаміна.

Олександр Ковалко 1970 року народження. Вн, зокрема працював заступником голови правління НАК "Нафтогаз України", заступником директора "Укрнафти".

Як повідомлялося, 4 липня перестало битися серце колишнього півзахисника збірної Польщі з футболу Януша Купцевича. Знаменитий польський футболіст помер у віці 66 років.

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