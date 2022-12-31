Тости на Новий 2023 за Перемогу, короткі, мудрі, для друзів та сімї

Тости для родичів, товариства, будь-якої кампанії знайдете в матеріалі ТСН.ua
От-от постукає у двері Новий, 2023 рік. Відійде в минуле 2022 - рік повномасштабної війни в Україні. Ворогові не вдасться зіпсувати українцям зустріч Нового року та перешкодити виголосити за келихом тости з найщирішими побажаннями з найкращими мріями про майбутнє.
Ми зібрали яскраві, смішні та мудрі новорічні тости, у віршах та прозі.
Новорічні тости за перемогу
Перший тост — за кримський міст.
Тост номер два за крейсер Москва.
Третю повну — за бавовну!
Четвертий - за синє небо, за жовті поля,
Щоб наступний Новий рік — був у радості повік!
Вип'ємо на дорогу за нашу перемогу!
***
Вип'ємо перший тост за тих,
Хто приносить нам всім мир.
Другий келих підіймаю,
Бо здоров’я всім бажаю.
Третя чарка — це за друзів,
Щоб не жили вони в тузі
Четверта суто за країну,
Вільну, гарну й дуже сильну!
***
Так давайте ж ми піднімемо келихи
За нашу Перемогу,
Разом ми дружньо вип'ємо,
Щоб здійснилася наша мрія!
Новорічні тости у прозі
- В Новому році Кролика бажає спіймати успіх, схопити везіння, обійняти радість і пригорнутись до ніжності. Нехай рік стане особливим.
- Бажаю, щоб Кролик своїми м'якими лапками відігнав усі негаразди та смутки. Нехай у житті стане більше удачі, доброти та щастя!
- З роком Кролика! Нехай весь рік проходить гладко, нехай буде все пухнасто і солодко!
- Вип’ємо за те, щоб грошей у наступному році було так багато, як голок на ялинці; щоб особисте життя сяяло, як вогники гірлянд; щоб доля була такою ж солодкою, як святковий торт!
- Щиро бажаю завжди, бути в піднесеному настрої, сліпуче посміхатися, відчувати у серці радість. Нехай любов буде вірною супутницею, хай її полум'я зігріває. Нехай близькі люди будуть здорові, робота. Нехай у твоєму житті буде місце захопленням, новим знайомствам, яскравим подіям.
- Випиймо за те, що ми зараз зібралися! Частіше таких чудових вечорів, як сьогоднішній. Частіше такою веселою і дружній компанії та дорогого алкоголю!
- Новий рік – це свято казок і магії. Тож я хочу побажати вам, щоб все ваше життя було схоже на казку!
Новорічні тости у віршах
Хай здійснює бажання Рік Новий,
Хай вся родина Ваша процвітає,
З чудовим святом, радості та мрій
Я щиро і сердечно Вас вітаю!
***
Хай рік Новий дає надій,
Здоров'я, виповнення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім
І море щастя в домі тім,
Тепла та ніжності в родині
Та миру в нашій Україні!
***
На столі стоїть ковбаска,
Кренделів велика в'язка,
А у пляшці – оковита
На калгані смаковита.
***
В далечінь йде старий рік,
Несучи з собою проблеми
Нове щастя принесе,
І ніякої дилеми!
***
Зичу сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому Році!
Мудрі тости на Новий рік
Три мандрівники, яких застала в дорозі ніч, побачили будинок та вирішили попроситись переночувати.
Хазяїн відкрив їм та запитав:
- Хто там?
Мандрівники відповіли:
- Ми Здоров'я, Любов і Багатство. Впустіть нас переночувати.
- Але у нас тільки одне вільне місце. Піду, пораджуся з родиною, кого з вас впустити.
Запитав у сім'ї господар:
- Кого впустити?
Хвора мати запропонувала впустити Здоров'я, дружина - Любов, а господар наполягав на Багатстві. Поки вони сперечалися, мандрівники пішли.
Так вип'ємо ж за те, щоб у Новому Році в нашому домі завжди було місце для Здоров'я, Любові та Багатства!
***
Поділюся рецептом новорічної страви, яке потрібно встигнути приготувати до півночі. Беремо Новий рік, додаємо до нього найзаповітніше бажання, наполегливість, впевненість у своїх здібностях і силах, старанність, жменьку удачі. Заправити страву відмінним настроєм і прикрасимо любов'ю! Наповнимо цим міксом келихи та дружно випиваємо.
***
Найбільш дивне в людині те, що вона нерідко засмучується про втрачений матеріальний стан, а що проходить її життя, вона не засмучується. Вип'ємо ж за те, щоб яскраво і з користю пройшов кожен день нового року.
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