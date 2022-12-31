Тости на Новий 2023 за Перемогу, короткі, мудрі, для друзів та сімї

От-от постукає у двері Новий, 2023 рік. Відійде в минуле 2022 - рік повномасштабної війни в Україні. Ворогові не вдасться зіпсувати українцям зустріч Нового року та перешкодити виголосити за келихом тости з найщирішими побажаннями з найкращими мріями про майбутнє.

Ми зібрали яскраві, смішні та мудрі новорічні тости, у віршах та прозі.

Новорічні тости за перемогу

Перший тост — за кримський міст.

Тост номер два за крейсер Москва.

Третю повну — за бавовну!

Четвертий - за синє небо, за жовті поля,

Щоб наступний Новий рік — був у радості повік!

Вип'ємо на дорогу за нашу перемогу!

***

Вип'ємо перший тост за тих,

Хто приносить нам всім мир.

Другий келих підіймаю,

Бо здоров’я всім бажаю.

Третя чарка — це за друзів,

Щоб не жили вони в тузі

Четверта суто за країну,

Вільну, гарну й дуже сильну!

***

Так давайте ж ми піднімемо келихи

За нашу Перемогу,

Разом ми дружньо вип'ємо,

Щоб здійснилася наша мрія!



Новорічні тости у прозі

В Новому році Кролика бажає спіймати успіх, схопити везіння, обійняти радість і пригорнутись до ніжності. Нехай рік стане особливим.

Бажаю, щоб Кролик своїми м'якими лапками відігнав усі негаразди та смутки. Нехай у житті стане більше удачі, доброти та щастя!

З роком Кролика! Нехай весь рік проходить гладко, нехай буде все пухнасто і солодко!

Вип’ємо за те, щоб грошей у наступному році було так багато, як голок на ялинці; щоб особисте життя сяяло, як вогники гірлянд; щоб доля була такою ж солодкою, як святковий торт!

Щиро бажаю завжди, бути в піднесеному настрої, сліпуче посміхатися, відчувати у серці радість. Нехай любов буде вірною супутницею, хай її полум'я зігріває. Нехай близькі люди будуть здорові, робота. Нехай у твоєму житті буде місце захопленням, новим знайомствам, яскравим подіям.

Випиймо за те, що ми зараз зібралися! Частіше таких чудових вечорів, як сьогоднішній. Частіше такою веселою і дружній компанії та дорогого алкоголю!

Новий рік – це свято казок і магії. Тож я хочу побажати вам, щоб все ваше життя було схоже на казку!



Новорічні тости у віршах

Хай здійснює бажання Рік Новий,

Хай вся родина Ваша процвітає,

З чудовим святом, радості та мрій

Я щиро і сердечно Вас вітаю!

***

Хай рік Новий дає надій,

Здоров'я, виповнення мрій,

Прибутків вам, автівку, дім

І море щастя в домі тім,

Тепла та ніжності в родині

Та миру в нашій Україні!

***

На столі стоїть ковбаска,

Кренделів велика в'язка,

А у пляшці – оковита

На калгані смаковита.

***

В далечінь йде старий рік,

Несучи з собою проблеми

Нове щастя принесе,

І ніякої дилеми!

***

Зичу сонця та світлих надій,

Миру й втіхи на кожному кроці,

Також здійснення планів і мрій

У прийдешньому Новому Році!

Тости на Новий 2023 рік

Мудрі тости на Новий рік

Три мандрівники, яких застала в дорозі ніч, побачили будинок та вирішили попроситись переночувати.

Хазяїн відкрив їм та запитав:

- Хто там?

Мандрівники відповіли:

- Ми Здоров'я, Любов і Багатство. Впустіть нас переночувати.

- Але у нас тільки одне вільне місце. Піду, пораджуся з родиною, кого з вас впустити.

Запитав у сім'ї господар:

- Кого впустити?

Хвора мати запропонувала впустити Здоров'я, дружина - Любов, а господар наполягав на Багатстві. Поки вони сперечалися, мандрівники пішли.

Так вип'ємо ж за те, щоб у Новому Році в нашому домі завжди було місце для Здоров'я, Любові та Багатства!

***

Поділюся рецептом новорічної страви, яке потрібно встигнути приготувати до півночі. Беремо Новий рік, додаємо до нього найзаповітніше бажання, наполегливість, впевненість у своїх здібностях і силах, старанність, жменьку удачі. Заправити страву відмінним настроєм і прикрасимо любов'ю! Наповнимо цим міксом келихи та дружно випиваємо.

***

Найбільш дивне в людині те, що вона нерідко засмучується про втрачений матеріальний стан, а що проходить її життя, вона не засмучується. Вип'ємо ж за те, щоб яскраво і з користю пройшов кожен день нового року.

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