Навчальні заклади міста перейшли на дистанційку.
У Бердянську обстріляли військову частину в районі аеропорту.
Про це повідомив секретар Бердянської міськради Олександр Свідло у Facebook.
"На цей час у нас немає жодної інформації, окрім тієї, що обстріляли військову частину в районі аеропорту. Там працюють рятувальники та лікарі", - написав він.
Він також попросив мешканців міста триматися подалі від об'єктів військової та критичної інфраструктури. А співробітників не критичних об'єктів залишитися вдома.
"Звертаюся до голів ОСББ та керуючих компаній - ВІДКРИТИ усі підвали будинків.Усім керівникам підприємств та організацій забезпечити доступність сховищ", - заявив Свідло.
Читайте також:
- Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні
- Напад Росії на Україну: окупанти атакували Харків та регіон, обстріляно військові частини
- ЗСУ та Нацгвардія захищає кордон України - МВС