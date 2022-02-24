Навчальні заклади міста перейшли на дистанційку.

У Бердянську обстріляли військову частину в районі аеропорту.

Про це повідомив секретар Бердянської міськради Олександр Свідло у Facebook.

"На цей час у нас немає жодної інформації, окрім тієї, що обстріляли військову частину в районі аеропорту. Там працюють рятувальники та лікарі", - написав він.

Він також попросив мешканців міста триматися подалі від об'єктів військової та критичної інфраструктури. А співробітників не критичних об'єктів залишитися вдома.

"Звертаюся до голів ОСББ та керуючих компаній - ВІДКРИТИ усі підвали будинків.Усім керівникам підприємств та організацій забезпечити доступність сховищ", - заявив Свідло.

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