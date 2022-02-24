Напад Росії на Україну: де оголошено евакуацію

Напад Росії на Україну: де оголошено евакуацію

В ніч проти 24 лютого Росія завдала ударів по Україні.

У Луганській області 24 лютого о 05:50 оголошено загальну евакуацію, мешканцям рекомендують негайно виїхати на тлі нової агресії Росії.

Про це повідомив Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Facebook.

Він написав, що власникам автотранспорту радять самотужки виїжджати у напрямку міста Дніпро.

Для тих, хто не може евакуюватися самостійно, організовано евакуацію із залізничних станцій Лисичанськ, Рубіжне та Сватове. Місце збору – на вокзалах.

Гайдай закликав зберігати спокій та дотримуватися інструкцій представників органів влади, Нацполіції та ДСНС.

Сергій Гайдай

Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко також повідомив, що населення в районі 16 км від військової частини у Дубіївці евакуювали після атаки.

Сергій Гайдай

Зазначимо, що в ніч проти 24 лютого Росія завдала ударів по Україні, вибухи лунають в населених мирними жителями містах та селах.

Під ранок 24 лютого Україна закрила небо для польотів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.

Водночас у МВС закликають зберігати спокій та запевняють, що ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі не очікується.

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