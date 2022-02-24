Нападение России на Украину: где объявлена эвакуация

Нападение России на Украину: где объявлена эвакуация

В ночь на 24 февраля Россия нанесла удары по Украине.

В Луганской области 24 февраля в 05:50 объявлена всеобщая эвакуация, жителям рекомендуют немедленно выехать на фоне новой агрессии России.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Facebook.

Он написал, что владельцам автотранспорта советуют самостоятельно выезжать в направлении города Днепр.

Для тех, кто не может эвакуироваться самостоятельно, организована эвакуация с железнодорожных станций Лисичанск, Рубежное и Сватово. Место сбора – на вокзалах.

Гайдай призвал сохранять спокойствие и следовать инструкциям представителей органов власти, Нацполиции и ГСЧС.

Сергей Гайдай

Глава Черкасской ОГА Александр Скичко также сообщил, что население в районе 16 км от воинской части в Дубеевке эвакуировали после атаки.

Сергей Гайдай

Отметим, что в ночь на 24 февраля Россия нанесла удары по Украине, взрывы раздаются в населенных мирными жителями городах и селах.

К утру 24 февраля Украина закрыла небо для полетов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.

В то же время в МВД призывают сохранять спокойствие и уверяют, что ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре не ожидается.

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