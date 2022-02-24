В Луганской области объявили эвакуацию жителей

Об эвакуации объявили в 05.50.

В Луганской области была объявлена эвакуация населения. Жителям рекомендуют немедленно покинуть границы области.

Об этом написал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Facebook.

"Сегодня 24 февраля 2022 года объявлена общая эвакуация жителей Луганской области в 05:50. Рекомендуем жителям Луганской области немедленно покинуть границы области", — написал он.

Он отметил, что владельцы автотранспорта должны двигаться в направлении города Днепра. А для людей, не имеющих возможности эвакуироваться самостоятельно, организована эвакуация с железнодорожных станций: Лисичанск, Рубежное, Сватово.

Напомним, Путин объявил о "специальной военной операции". К утру 24 февраля Украина закрыла небо для полетов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.