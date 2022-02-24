У Луганській області оголосили евакуацію жителів

Про евакуацію оголосили о 05:50.

У Луганській області оголосили евакуацію населення. Мешканцям рекомендують негайно покинути межі області.

Про це написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Facebook.

"Сьогодні 24 лютого 2022 року оголошена загальна евакуація жителів Луганської області о 05:50. Рекомендуємо жителям Луганської області негайно покинути межі області", - написав він.

Він зазначив, що власники автотранспорту повинні рухатися в напрямку міста Дніпро. А для людей, які не мають можливості евакуюватися самостійно, організовано евакуацію з залізничних станцій: Лисичанськ, Рубіжне, Сватове.

Нагадаємо, Путін оголосив про "спеціальну військову операцію". Під ранок 24 лютого Україна закрила небо для польотів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.

