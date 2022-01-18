У Чернівцях посеред вулиці знайшли справжнього пітона: фото

Екзотичну змію помітили перехожі.

У Чернівцях на вул. Пилипа Орлика виявили пітона. Змію знайшли вже мертвою. Про це повідомила волонтерка та зоозахисниця Анна Пелепчук на своїй сторінці у Facebook.

"Ось така знахідка на вул. Пилипа Орлика. Були волонтери і перехожі і поліція. Всі боялись взяти в руки незвичного товариша. Приїхав знайомий, який знається на зміях, і виявилось, що вона мертва і вже розкладається", - написала дівчина.

За її словами, поліція намагається з'ясувати, як пітон потрапив на вулицю та знайти його власника.

"Сподіваємося що знайдеться той, хто не захотів поховати змію, а просто виніс її на смітник", - підсумувала волонтерка.

Як пише місцеве видання АСС, в Держпродспоживслужбі області пообіцяли провести необхідні експертизи і втановити причину смерті плазуна.

"Якщо виявиться, що мертву тварину просто викинули в такий спосіб, на власника чекає відповідальність. Це екзотична тварина. Існують правила утримання та заховання. До того ж на місці події, на скільки мені відомо, відразу була написана заява до правоохоронців. Вони мали б відшукати власника", - сказала головна інспекторка Держпродспоживслужби області Анжела Косован.

Новини України: у Шостці перехожі знайшли на смітнику величезного пітона

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