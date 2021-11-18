У "Дії" стали доступні СOVID-сертифікати для військовослужбовців

Аби отримати "ковід"-документ, потрібно лише дотримуватися інструкцій, розміщених у застосунку або на вебпорталі.

Близько 48% держслужбовців, працівників та військовослужбовців Збройних Сил України, які вакцинувалися від коронавірусної хвороби, можуть отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія".

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

Як зазначили у міністерстві, на сьогодні 22 із 23 закладів охорони здоров'я в системі Міноборони вносять дані про кожну здійснену представниками ЗС України вакцинацію від COVID-19. Щоб отримати "ковід"-документ, потрібно лише дотримуватися інструкцій, що розміщені у застосунку або на вебпорталі.

У МОЗ нагадали, що наразі можуть бути доступними два види COVID-документів:

“Жовтий” СOVID-сертифікат підтверджує факт отримання першої дози щеплення дводозовою вакциною (Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Spikevax/Moderna, CoronoVac). Він діє 120 календарних днів від дати щеплення.

Він діє 120 календарних днів від дати щеплення. “Зелений” COVID-сертифікат підтверджує факт отримання повної вакцинації. Повна вакцинація може складатися із однієї дози однодозної вакцини (Janssen) та двох доз дводозних вакцин (Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Spikevax/Moderna, CoronoVac). Він діє 365 календарних днів від дати останнього щеплення.

"Цифровими документами можна користуватися не лише з електронного пристрою, але й роздрукувати їх на принтері. Крім СOVID-сертифікатів, військові можуть також отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію або форму 063/о. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, як і форма 063/о – це паперові документи", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Ці документи можна отримати у лікаря, який проводив щеплення, чи у свого сімейного лікаря. Однак є одна відмінність між цими документами: форма 063/о видається після 1 дози щеплення, а Міжнародне свідоцтво – після проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19.

Раніше повідомляли, що робити, коли не завантажується COVID-сертифікат в "Дії".

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