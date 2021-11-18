В "Дії" стали доступны СOVID-сертификаты для военнослужащих

Чтобы получить "ковид"-документ, нужно только следовать инструкциям, размещенным в приложении или на веб-портале.

Около 48% госслужащих, работников и военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые вакцинировались от коронавирусной болезни, могут получить COVID-сертификат в приложении "Дія".

Об этом сообщила заместитель министра охраны здоровья Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.

Как отметили в министерстве, на сегодняшний день 22 из 23 учреждений здравоохранения в системе Минобороны вносят данные о каждой осуществленной представителями ВС Украины вакцинации от COVID-19. Чтобы получить "ковид"-документ, нужно только следовать инструкциям, размещенным в приложении или на веб-портале.

В Минздраве напомнили, что теперь могут быть доступны два вида COVID-документов:

"Желтый" СOVID-сертификат подтверждает факт получения первой дозы прививки двухдозовой вакциной (Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Spikevax/Moderna, CoronoVac). Он действует 120 календарных дней от даты прививки.

Он действует 120 календарных дней от даты прививки. "Зеленый" COVID-сертификат подтверждает факт получения полной вакцинации. Полная вакцинация может состоять из одной дозы однодозной вакцины (Janssen) и двух доз двухдозной вакцины (Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Spikevax/Moderna, CoronoVac). Он действует 365 календарных дней от даты последней прививки.

"Цифровыми документами можно пользоваться не только с электронного устройства, но и распечатать их на принтере. Кроме СOVID-сертификатов, военные могут также получить Международное свидетельство о вакцинации или форму 063/о. Международное свидетельство о вакцинации, как и форма 063/о – это бумажные документы", — говорится в сообщении Минздрава.

Эти документы можно получить у врача, который проводил прививку, или у своего семейного врача. Однако есть одно отличие между этими документами: форма 063/о выдается после 1 дозы прививки, а Международное свидетельство – после прохождения полного курса вакцинации против COVID-19.

Ранее сообщалось, что делать, когда не загружается COVID-сертификат в "Дії".

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