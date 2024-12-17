У Дніпрі 35-річний чоловік знущався з бабусі: йому оголошено підозру

Зловмисник декілька раз вже притягувався до адміністративної відповідальності.

Фігурант проживав разом з 74-річною жінкою в одній квартирі. Зловмисник постійно ображав її, штовхав та виганяв з помешкання.

Про це повідомила поліція міста Дніпра.

"За свої дії чоловік декілька раз притягувався до адміністративної відповідальності та попри увагу поліції до родини, сварки продовжувались. Кривдник обіцяв виправитися, проте своїх обіцянок не дотримався та не припинив ображати літню жінку", – йдеться в повідомленні.

Слідчі оголосили йому про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає альтернативні види покарання, найсуворіший з яких — позбавлення волі строком до двох років.

Нагадаємо, у Дніпрі суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вчиненні теракту біля адмінбудівлі 14 грудня.

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