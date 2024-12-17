В Днепре 35-летний мужчина издевался над бабушкой: ему объявлено подозрение

Злоумышленник уже несколько раз привлекался к административной ответственности.

Фигурант проживал вместе с 74-летней женщиной в одной квартире. Злоумышленник постоянно обижал ее, толкал и выгонял из дома.

Об этом сообщила полиция города Днепра.

"За свои действия мужчина несколько раз привлекался к административной ответственности и, несмотря на внимание полиции к семье, ссоры продолжались. Обидчик обещал исправиться, однако своих обещаний не сдержал и не прекратил оскорблять пожилую женщину", — говорится в сообщении.

Следователи объявили ему о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказания, строжайшее из которых — лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, в Днепре суд избрал меру пресечения подозреваемому в совершении теракта возле админздания 14 декабря.

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