Теракт в Днепре: суд избрал подозреваемому меру пресечения

В Днепре суд избрал меру пресечения подозреваемому в совершении теракта возле админздания 14 декабря.

Об этом из судебного зала сообщила корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

Так, мера пресечения подозреваемому избрана в виде содержания под стражей на 60 дней без права на залог.

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Напомним, 14 декабря в Днепре у здания ТЦК было подорвано взрывное устройство, в результате чего есть жертва и раненые. Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что причастным к теракту может быть Рубен Восканян. Правоохранители задержали мужчину.

На судебном заседании подозреваемый заявил, что его обманули. Как утверждает мужчина, он думал, что устраивает акцию против коррупции с краской в пакете, а не убийство с помощью взрывчатки.

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