Теракт у Дніпрі: суд обрав підозрюваному запобіжний захід

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вчиненні теракту біля адмінбудівлі 14 грудня.

Про це із судової зали повідомила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Так, запобіжний захід підозрюваному обрано у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права на заставу.

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Нагадаємо, 14 грудня у Дніпрі біля будівлі ТЦК був підірваний вибуховий пристрій, внаслідок чого є жертва і поранені. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що причетним до теракту може бути Рубен Восканян. Правоохоронці затримали чоловіка.

На судовому засіданні підозрюваний заявив, що його обдурили. Як стверджує чоловік, він думав, що влаштовує акцію проти корупції з фарбою в пакеті, а не вбивство за допомогою вибухівки.

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