ЗСУ відкинули росіян біля Піщаного неподалік від Покровська

Загарбники відкотилися до посадок, де зараз тривають бойові дії.
Українським військам вдалося відкинути російських окупантів у районі села Піщане Покровського району. У самому Покровську ворожих ДРГ немає.
Про це речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив у ефірі телемарафону.
Українська армія дала відсіч ворогу неподалік від Покровська.
"Нашим Силам оборони вдалося відкинути російські сили поблизу Піщаного, недалеко від Покровська. Селище знаходиться поруч із селищем Шевченка. Сили оборони дали відсіч ворогу", – заявив Волошин.
Він повідомив, що російські загарбники відкотилися до посадок, де зараз тривають бойові дії.
Речник угруповання "Хортиця" також зазначив, що у самому Покровську немає російських ДРГ, і бої на околицях міста не ведуться.
За словами волошина, російська армія намагається уникати лобових атак і обходити місто з флангів.
Нагадаємо, 14 грудня аналітики Deep State повідомили, що українські війська відкинули окупантів до посадок біля села Шевченко на Покровському напрямку.
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