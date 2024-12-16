ЗСУ відкинули росіян біля Піщаного неподалік від Покровська

Загарбники відкотилися до посадок, де зараз тривають бойові дії.

Українським військам вдалося відкинути російських окупантів у районі села Піщане Покровського району. У самому Покровську ворожих ДРГ немає.

Про це речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив у ефірі телемарафону.

Українська армія дала відсіч ворогу неподалік від Покровська.

Також читайте Наступний тиждень буде вирішальним для Покровська – військовий

"Нашим Силам оборони вдалося відкинути російські сили поблизу Піщаного, недалеко від Покровська. Селище знаходиться поруч із селищем Шевченка. Сили оборони дали відсіч ворогу", – заявив Волошин.

Він повідомив, що російські загарбники відкотилися до посадок, де зараз тривають бойові дії.

Речник угруповання "Хортиця" також зазначив, що у самому Покровську немає російських ДРГ, і бої на околицях міста не ведуться.

За словами волошина, російська армія намагається уникати лобових атак і обходити місто з флангів.

Нагадаємо, 14 грудня аналітики Deep State повідомили, що українські війська відкинули окупантів до посадок біля села Шевченко на Покровському напрямку.

Читайте також: