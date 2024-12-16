Курс валют на 17 декабря: сколько стоит доллар, евро и злотый

Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 17 декабря. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 14 копеек и составляет 41,74 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,74 (+14 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,80 (+7 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,27 (+2 коп.)
Ранее мы писали о том, что в краткосрочной перспективе курс доллара в Украине будет оставаться относительно стабильным. Впрочем, из-за большого спроса на иностранную валюту Нацбанк может снизить курс гривны.
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