Курс валют на 17 декабря: сколько стоит доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 17 декабря. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 14 копеек и составляет 41,74 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,74 (+14 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,80 (+7 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,27 (+2 коп.)

Ранее мы писали о том, что в краткосрочной перспективе курс доллара в Украине будет оставаться относительно стабильным. Впрочем, из-за большого спроса на иностранную валюту Нацбанк может снизить курс гривны.

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