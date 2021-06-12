У Києві апеляційний суд залишив Надію Савченко без виплати

Екснардепці не виплатять компенсацію за завдану моральну шкоду.

Київський апеляційний суд скасував виплату 600 тисяч гривень моральної шкоди ексдепутатці Верховної ради Надії Савченко. Вона подавала позов через незаконний арешт і тримання під вартою.

Про це йдеться у реєстрі судових рішень, повідомляє РБК Україна.

Депутатку заарештували 23 березня 2018 року. Її звинувачували у підготовці терактів та посяганні на життя депутатів Верховної Ради. За ґратами Надія Савченко перебувала майже рік, аж до квітня 2019.

Конституційний суд встановив, що безальтернативне тримання під вартою підозрюваних у тероризмі порушує їх конституційні права і є незаконним. На цій підставі Савченко подала позов до суду з вимогою виплатити їй 1,1 млн гривень моральної та матеріальної компенсації за порушення її прав під час перебування під арештом.

У листопаді минулого року Деснянський суд Києва частково задовольнив її позов. Суд постановив виплатити Надії Савченко 600 тисяч гривень. Прокуратура це рішення оскаржила. І ось зараз апеляційний суд Києва виніс ухвалу.

"Рішення Деснянського районного суду міста Києва від 20 листопада 2020 року скасувати з ухваленням нового судового рішення. Закрити провадження у справі за позовом до Шевченківського районного суду міста Києва, Офісу Генерального прокурора, Державної казначейської служби України про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, а також актами, що визнані неконституційними", - йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, що вирішальну роль у звільненні із російської в'язниці Надії Савченко відіграв тодішній президент США Барак Обама. Про це сказав адвокат Марк Фейгін.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання