У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо

У понеділок, 13 травня травня, о 14:47 у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Це вже друга масштабна тривога за день. Ракетна небезпека по всій території України!

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)" — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів.

Нагадаємо, російська армія намагається використати ситуацію, поки Україна очікує постачання озброєння від партнерів, передусім від США, зазначив президент Володимир Зеленський.

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