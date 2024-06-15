У суботу, 15 червня, у Полтаві пролунали вибухи. Повітряну тривогу в області оголосили о 22:58, приблизно за дві хвилини до першого вибуху.

Про вибухи повідомили місцеві медіа та Телеграм-канали.

"У Полтаві було чутно вибух. У Повітряних силах повідомляли про пуски ракет у напрямку Полтавської області", - повідомило "Суспільне".

За хвилину надійшло повідомлення про повторний звук вибуху у місті.

"По Полтаві, попередньо, ворог застосував ракети "Іскандер-М", - повідомили на каналі "Карта повітряних тривог".

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