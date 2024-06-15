На Сумщині пролунало 38 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 38 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Шосткинська громади.

Краснопільська громада: з території РФ з ворожого БпЛА здійснено скидання ВОГ (3 вибухи). Також були мінометні обстріли (5 вибухів).

Миропільська громада: ворог бив з міномета (2 вибухи).

Юнаківська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (3 вибухи).

Есманьська громада: з території РФ 1 ворожий дрон типу «FPV» здійснив атаку (1 вибух), в результаті чого пошкоджено соціальний автобус, в якому перебувало 20 цивільних осіб, з яких 3 отримали поранення. Також були ще атаки дронів «FPV» (4 вибухи) та артобстріл (4 вибухи).

Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади та здійснив артобстріл (2 вибухи).

Шосткинська громада: ворог завдав ракетного удару по Шосткинській громаді. Попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Шалигинська громада: з території РФ 1 ворожий дрон типу «FPV» здійснив атаку (1 вибух). Також зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів).

Великописарівська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни скинули авіабомбу на житловий квартал у Донеччині.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія здійснила масований ракетний обстріл України.

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