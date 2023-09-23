У Раді назвали імена нардепів, у яких забрали зарплати через "прогули"

"Прогульникам" Стефанчук надсилає листи з вимогою з'являтися на засідання.
Низка народних обранців не отримують зарплати, через те, що не з'являються на засіданнях Верховної ради.
Про це розповів голова парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, зарплатню не отримають нардепи:
- Анжеліка Лабунська (фракція "Батьківщина");
- Ігор Палиця (депутатська група "За Майбутнє");
- Степан Івахів (депутатська група "За Майбутнє");
- Федір Христенко (заборонена партія "ОПЗЖ");
- Сергій Шахов (депутатська група "Довіра").
"Прогульникам" Стефанчук надсилає листи з вимогою з'являтися на засідання.
"Ви повинні зрозуміти теж одну річ: у нас від початку війни понад 10 народних депутатів перебувають за межами України. І ми зробили все для того, щоб вони в передбачений Конституцією спосіб, а не свавільно склали свої повноваження", - додав він.
Раніше ми писали, що очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук у розмові з Радіо Свобода пояснив, чому в Україні не заборонять УПЦ МП.
Також за його словами, народного депутата від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який зараз перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді, можуть позбавити депутатського мандата.