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У Раді назвали імена нардепів, у яких забрали зарплати через "прогули"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У Раді назвали імена нардепів, у яких забрали зарплати через "прогули"

Фото: Ярослав Железняк / Facebook

"Прогульникам" Стефанчук надсилає листи з вимогою з'являтися на засідання. 

Низка народних обранців не отримують зарплати, через те, що не з'являються на засіданнях Верховної ради. 

Про це розповів голова парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, зарплатню не отримають нардепи:

  • Анжеліка Лабунська (фракція "Батьківщина");
  • Ігор Палиця (депутатська група "За Майбутнє");
  • Степан Івахів (депутатська група "За Майбутнє");
  • Федір Христенко (заборонена партія "ОПЗЖ");
  • Сергій Шахов (депутатська група "Довіра").

"Прогульникам" Стефанчук надсилає листи з вимогою з'являтися на засідання. 

"Ви повинні зрозуміти теж одну річ: у нас від початку війни понад 10 народних депутатів перебувають за межами України. І ми зробили все для того, щоб вони в передбачений Конституцією спосіб, а не свавільно склали свої повноваження", - додав він.

Раніше ми писали, що очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук у розмові з Радіо Свобода пояснив, чому в Україні не заборонять УПЦ МП.

Також за його словами, народного депутата від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який зараз перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді, можуть позбавити депутатського мандата.

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Дата публікації
Перегляди
785
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