У Раді назвали імена нардепів, у яких забрали зарплати через "прогули"

Низка народних обранців не отримують зарплати, через те, що не з'являються на засіданнях Верховної ради.

Про це розповів голова парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, зарплатню не отримають нардепи:

Анжеліка Лабунська (фракція "Батьківщина");

Ігор Палиця (депутатська група "За Майбутнє");

Степан Івахів (депутатська група "За Майбутнє");

Федір Христенко (заборонена партія "ОПЗЖ");

Сергій Шахов (депутатська група "Довіра").

"Прогульникам" Стефанчук надсилає листи з вимогою з'являтися на засідання.

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"Ви повинні зрозуміти теж одну річ: у нас від початку війни понад 10 народних депутатів перебувають за межами України. І ми зробили все для того, щоб вони в передбачений Конституцією спосіб, а не свавільно склали свої повноваження", - додав він.

Раніше ми писали, що очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук у розмові з Радіо Свобода пояснив, чому в Україні не заборонять УПЦ МП.

Також за його словами, народного депутата від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який зараз перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді, можуть позбавити депутатського мандата.

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