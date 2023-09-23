У Міноборони РФ підрахували, скільки ракет їм вдалося збити у Криму

Вчора, 22 вересня, українські сили уразили штаб Чорноморського флоту РФ у Криму.
У Міністерстві оборони РФ кажуть, що цього тижня знищили п'ять крилатих ракет, протикорабельну ракету "Нептун", а також 37 ударних безпілотних літальних апаратів".
Про це заявили у Міноборони РФ.
"Ними Україна "цілилася" по об'єктах на півострові, заявило російське міністерство", - зазначили у РФ.
"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв сказав, що за підсумками ранкової ракетної атаки були знайдені уламки "збитої" ракети на території парку Учкуївка.
"Парк зараз закрили, територія оточена, чекають прибуття спецслужб", - сказав він.
Крім того, у Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту сьогодні, 22 вересня, пошкоджено історичну будівлю. Також відомо відомо про одного загиблого.
Читайте також: