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У Міноборони РФ підрахували, скільки ракет їм вдалося збити у Криму

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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У Міноборони РФ підрахували, скільки ракет їм вдалося збити у Криму

Чорноморський флот РФ / Фото: УНІАН

Вчора, 22 вересня, українські сили уразили штаб Чорноморського флоту РФ у Криму.

У Міністерстві оборони РФ кажуть, що цього тижня знищили п'ять крилатих ракет, протикорабельну ракету "Нептун", а також 37 ударних безпілотних літальних апаратів".

Про це заявили у Міноборони РФ.

"Ними Україна "цілилася" по об'єктах на півострові, заявило російське міністерство", - зазначили у РФ.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв сказав, що за підсумками ранкової ракетної атаки були знайдені уламки "збитої" ракети на території парку Учкуївка.

"Парк зараз закрили, територія оточена, чекають прибуття спецслужб", - сказав він. 

Крім того, у Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту сьогодні, 22 вересня, пошкоджено історичну будівлю. Також відомо відомо про одного загиблого.

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Дата публікації
Перегляди
404
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