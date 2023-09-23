Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Тернопільщині вчителька у вільний час збувала наркотики

На Тернопільщині вчителька у вільний час збувала наркотики

Жінці світить термін / Фото: pixabay.com

Жінка заперечувала свою провину.

На Тернопільщині вчительку засудили до 6 років в'язниці за збут амфетаміну. Жінка разом з співмешканцем продавала наркотики жителям Борщівського району.

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

Правоохоронці затримали її після того, як зробили контрольну закупку психотропів. У вільний від роботи час продавала наркотики, які їй постачав співмешканець.

Хоча під час судових засідань жінка заперечувала свою причетність до скоєння злочину, суд визнав достатніми та об’єктивними докази її вини.

Відтак наступні 6 років вона може провести за ґратами. Судове провадження щодо іншого фігуранта справи наразі зупинено у зв’язку із проходженням ним військової служби за мобілізацією. Вирок ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, в Одесі померла дитина від передозування наркотиками.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
236
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація