На Тернопільщині вчителька у вільний час збувала наркотики

На Тернопільщині вчительку засудили до 6 років в'язниці за збут амфетаміну. Жінка разом з співмешканцем продавала наркотики жителям Борщівського району.

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

Правоохоронці затримали її після того, як зробили контрольну закупку психотропів. У вільний від роботи час продавала наркотики, які їй постачав співмешканець.

Хоча під час судових засідань жінка заперечувала свою причетність до скоєння злочину, суд визнав достатніми та об’єктивними докази її вини.

Відтак наступні 6 років вона може провести за ґратами. Судове провадження щодо іншого фігуранта справи наразі зупинено у зв’язку із проходженням ним військової служби за мобілізацією. Вирок ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, в Одесі померла дитина від передозування наркотиками.

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